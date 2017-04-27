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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Российские потребители переплатят около 4 млрд рублей в год за поставку электроэнергии в ОРЛО - СМИ

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 апреля. УНН. За поставки министерством энергетики Российской Федерации электроэнергии на временно оккупированную территорию Луганской области российские потребители переплатят 2-4,6 млрд рублей в год, передает УНН со ссылкой на "Коммерсант".

Российские потребители переплатят около 4 млрд рублей в год за поставку электроэнергии в ОРЛО - СМИ

Как отмечает издание, оплату гуманитарных поставок электроэнергии из РФ на оккупированных территориях “ЛНР” запишут на потери Федеральной сетевой компании (ФСК, входит в “Россет”).

По расчетам аналитиков, это поднимет тариф ФСК на 2,5%, а потребители РФ переплатят 2-4,6 млрд руб. в год.

Сообщается, что 30 апреля “Совет рынка” (регулятор энергорынков) на заочном заседании наблюдательного совета должен утвердить схему компенсации за “гуманитарные поставки” электроэнергии из РФ в “ЛНР”.

Отмечается, что внесение “луганского” вопрос в повестку наблюдательного совета инициировало Минэнерго. Основой предложения является то, что поставки в ОРЛО будут списываться на технологические потери ФСК. Рост этих потерь компенсируют коэффициентом в формуле расчета тарифа ФСК.

“Схема размоет поставки электроэнергии в ”ЛНР“ по всему российскому энергорынка. Основная нагрузка через оплату тарифа ляжет на всех потребителей, кроме населения”, - отметил источник.

Напомним, Национальная энергетическая компания “Укрэнерго” сообщила, что с 25 апреля подача электроэнергии на территорию ОРЛО прекращается.

Позже стало известно, что Минэнерго РФ решило поставлять электричество в “ЛНР”.

Как сообщал УНН, 26 апреля украинская сторона объяснила во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске причины прекращения поставки электроэнергии в ОРЛО.

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