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Російські спецслужби шпигували за тренуваннями військових України у ФРН - німецька розвідка

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. Російські спецслужби вели спостереження у Німеччині поблизу полігонів, на яких проходить навчання українських військових, у тому числі використовуючи безпілотні літальні апарати. Про це пише Der Spiegel з посиланням на німецьку військову контррозвідку MAD, передає УНН.

Російські спецслужби шпигували за тренуваннями військових України у ФРН - німецька розвідка

Деталі

Так, за даними німецької військової контррозвідки MAD, російські агенти стежили за підготовкою українців у федеральній землі Рейнланд-Пфальц, а також поблизу міста Графенвер у Баварії.

В Ідар-Оберштайні інструктори бундесверу навчали українських військових використовувати самохідні артилерійські установки (САУ) Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000), а в Графенвері військовослужбовці США проводили заняття із застосування американських артилерійських систем.

Зазначається, що після початку навчання німецька контррозвідка помітила "підозрілі" автомобілі, з яких, зважаючи на все, велося спостереження за дорогами, що ведуть до обох військових об'єктів.

Крім того, Spiegel повідомляє, що над навчальними центрами кілька разів пролітали невеликі безпілотні літальні апарати, які знімали підготовку українських військових.

Німецькі служби безпеки також підозрюють, що російські спецслужби могли за допомогою спеціальних пристроїв спробувати отримати доступ до мобільних телефонів українців.

Додамо

18 липня розпочалося навчання українських військових управлінню самохідними зенітними установками Gepard на німецьких полігонах.

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