Российские спецслужбы шпионили за тренировками военных Украины в ФРГ - немецкая разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Российские спецслужбы вели наблюдение в Германии вблизи полигонов, на которых проходит обучение украинских военных, в том числе используя беспилотные летательные аппараты. Об этом пишет Der Spiegel со ссылкой на немецкую военную контрразведку MAD, передает УНН.
Детали
Так, по данным немецкой военной контрразведки MAD, российские агенты следили за подготовкой украинцев в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, а также вблизи города Графенвёр в Баварии.
В Идар-Оберштайне инструкторы бундесвера обучали украинских военных использованию самоходных артиллерийских установок (САУ) Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000), а в Графенвере военнослужащие США проводили занятия по применению американских артиллерийских систем.
Отмечается, что после начала обучения немецкая контразведка заметила “подозрительные” автомобили, из которых, судя по всему, велось наблюдение за дорогами, ведущими к обоим военным объектам.
Кроме того, Spiegel сообщает, что над учебными центрами несколько раз пролетали небольшие беспилотные летательные аппараты, которые снимали подготовку украинских солдат.
Немецкие службы безопасности также подозревают, что российские спецслужбы могли с помощью специальных устройств попытаться получить доступ к мобильным телефонам украинцев.
Добавим
18 июля началось обучение украинских военных управлению самоходными зенитными установками Gepard на немецких полигонах.