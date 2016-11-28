Російські слідчі клопочуть про продовження арешту Р.Сущенка до 30 січня - адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Російські слідчі у Лефортовському районному суді Москви клопочуть про продовження арешту українського жкрналіста Романа Сущенка до 30 січня 2017 року. Про це у своєму мікроблозі у Twitter написав адвокат Марк Фейгін, передає УНН.
"Слідство клопоче про продовження арешту Сущенка ще на два місяці до 30 січня 2017 року", - повідомив він.
Раніше адвокат зазначив, що суд у Москві розпочав засідання у справі українського журналіста Романа Сущенка у відкритому режимі, але після клопотання сторони обвинувачення процес закрили.
Нагадаємо, Романа Сущенка затримали в Москві 30 вересня. Лефортовський суд Москви арештував його на два місяці до 30 листопада.
ФСБ Росії звинувачує Р.Сущенка у шпигунстві і роботі на українську розвідку.