Российские следователи ходатайствуют о продлении ареста Р.Сущенко до 30 января - адвокат
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Российские следователи в Лефортовском районном суде Москвы ходатайствуют о продлении ареста украинского журналиста Романа Сущенко до 30 января 2017 года. Об этом в своем микроблоге в Twitter написал адвокат Марк Фейгин, передает УНН.
"Следствие ходатайствует о продлении ареста Сущенко еще на два месяца до 30 января 2017 года", - сообщил он.
Ранее адвокат отметил, что суд в Москве начал заседание по делу украинского журналиста Романа Сущенко в открытом режиме, но после ходатайства стороны обвинения процесс закрыли.
Напомним, Романа Сущенко задержали в Москве 30 сентября. Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца до 30 ноября.
ФСБ России обвиняет Р.Сущенко в шпионаже и работе на украинскую разведку.