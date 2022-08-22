Російські пропагандисти звинувачують Україну в порушенні правил ведення війни
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Російські пропагандисти звинувачують Україну в порушенні правил ведення війни. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, який зібрав добірку тем, які просувала російська машина пропаганди за попередній тиждень. Про це інформує УНН.
Деталі
Основні теми, що просували російські ЗМІ минулого тижня:
1. Україна порушує правила ведення війни.
2. Захід озброює Україну.
3. Атомний шантаж.
Як роспропаганда висвітлювала ці теми:
1. Роспропаганда намагається переконувати своїх читачів, що не дивлячись на вибухи в Криму та в прикордонних з Україною областях, саме вони виграють війну і завдають нищівних втрат ЗСУ, а українці продовжують обстрілювати мирні об'єкти Донецької області.
2. На початку місяця пропаганда рф висміювала західні САУ та переконувала, що вони поступаються радянським аналогам, але вже в другій половині серпня висловлюють “глибоке занепокоєння“ і “вимагають“ припинити постачання озброєння в Україну.
3. ЗМІ рф продовжують свій “атомний шантаж“, але розуміючи, що це не дає бажаних результатів, розпочинають перехід до запасного плану - погроз “відключити“ Україну від енергії, що виробляється на Запорізькій АЕС.
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