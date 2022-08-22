Российские пропагандисты обвиняют Украину в нарушении правил ведения войны
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Российские пропагандисты обвиняют Украину в нарушении правил ведения войны. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, собравший подборку тем, которые продвигала российская машина пропаганды за предыдущую неделю. Об этом информирует УНН.
Детали
Основные темы, продвигаемые российскими СМИ на прошлой неделе:
1. Украина нарушает правила ведения войны.
2. Мероприятие вооружает Украину.
3. Атомный шантаж.
Как роспропаганда освещала эти темы:
1. Роспропаганда пытается убеждать своих читателей, что, несмотря на взрывы в Крыму и в приграничных с Украиной областях, именно они выиграют войну и наносят сокрушительные потери ВСУ, а украинцы продолжают обстреливать мирные объекты Донецкой области.
2. В начале месяца пропаганда рф высмеивала западные САУ и убеждала, что они уступают советским аналогам, но уже во второй половине августа выражают “глубокую обеспокоенность“ и “требуют“ прекратить поставки вооружения в Украину .
3. СМИ рф продолжают свой “атомный шантаж“, но понимая, что это не дает желаемых результатов, начинают переход к запасному плану – угроз “отключить“ Украину от энергии, производимой на Запорожской АЭС.
Напомним
Россия снова пытается рассорить украинцев фейками о конфликтах между Генштабом, ОП и Минобороны.