Российские пропагандисты обвиняют Украину в нарушении правил ведения войны

Детали

Основные темы, продвигаемые российскими СМИ на прошлой неделе:

1. Украина нарушает правила ведения войны.

2. Мероприятие вооружает Украину.

3. Атомный шантаж.

Как роспропаганда освещала эти темы:

1. Роспропаганда пытается убеждать своих читателей, что, несмотря на взрывы в Крыму и в приграничных с Украиной областях, именно они выиграют войну и наносят сокрушительные потери ВСУ, а украинцы продолжают обстреливать мирные объекты Донецкой области.

2. В начале месяца пропаганда рф высмеивала западные САУ и убеждала, что они уступают советским аналогам, но уже во второй половине августа выражают “глубокую обеспокоенность“ и “требуют“ прекратить поставки вооружения в Украину .

3. СМИ рф продолжают свой “атомный шантаж“, но понимая, что это не дает желаемых результатов, начинают переход к запасному плану – угроз “отключить“ Украину от энергии, производимой на Запорожской АЭС.

Напомним

Россия снова пытается рассорить украинцев фейками о конфликтах между Генштабом, ОП и Минобороны.