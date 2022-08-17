росія знову намагається розсварити українців фейками про конфлікти між Генштабом, ОП та Міноборони

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 62119 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 70229 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 81970 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 87333 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 97842 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 150981 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 71001 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 151284 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 109842 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69457 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
3м/с
49%
Популярнi новини

Єврокомісія побоюється шпигунства США: співробітникам видають одноразові телефони

14 квітня, 14:46 • 20815 перегляди

Трамп знову звинуватив Зеленського і Байдена у війні в Україні

14 квітня, 14:54 • 22415 перегляди

Екс-міністр оборони Польщі Блащак: Меркель та Шольц несуть відповідальність за війну в Україні

16:26 • 23683 перегляди

Полонений китаєць розповів, як потрапив у армію рф попри попередження влади КНР

16:58 • 12715 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози

18:10 • 13615 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 62123 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 150984 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 174937 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 151286 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 262568 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Джо Байден

Кая Каллас

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Суми

Київ

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 96445 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 99047 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 43624 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 47008 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 61607 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Facebook

The New York Times

The Guardian

Instagram

росія знову намагається розсварити українців фейками про конфлікти між Генштабом, ОП та Міноборони

Київ • УНН

 • 158646 перегляди

КИЇВ. 17 серпня. УНН. росія на рівні пропаганди знову розповсюджує наративи щодо міфічного конфлікту між вищими органами військово-політичного керівництва, що деструктивно впливає на українське суспільство. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає УНН.

росія знову намагається розсварити українців фейками про конфлікти між Генштабом, ОП та Міноборони

Деталі

Маляр пояснила, що йдеться про вигаданий ворожими підрозділами ІПСО міфічний конфлікт між вищими органами військово-політичного керівництва, а саме протистояння Генерального штабу Збройних Сил України з Офісом Президента та Міністерством оборони.

Тактичною метою цієї інформаційної операції ворога є максимальне розповсюдження потрібної агресору ідеї, виклик емоційної реакції на неї і, як наслідок, маніпуляція сприйняттям подій загалом.

Оперативна мета - створити конфлікт всередині військово-політичного керівництва нашої держави та всередині суспільства.

Стратегічна мета:

- ослабити центр прийняття державних рішень,
- ослабити оборонний та наступальний потенціал нашого суспільства

Цитата

“Простими словами: якщо ми всі між собою пересваримось - нас легше зламати і завоювати. Цього ворог і добивається. Найчастіше маніпулятивні меседжі інформаційної операції привертають увагу своїми кричущими заголовками, які неодмінно викликають бурхливу емоційну реакцію”, – зазначила заступниця міністра.

Вона також відзначила невизначеність та неоднозначність джерела в подібних повідомленнях на кшталт “неназвана особа з Офісу Президента” або “наше джерело в Міністерстві оборони”.

Доповнення

Раніше Маляр повідомила, що росіяни намагаються посварити між собою українське військове керівництво, запускаючи плітки та фейки у Telegram-каналах. Вона закликала знайти на сайті Міноборони перелік понад 100 телеграм-каналів, які росіяни поширюють саме в Україні.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$64.90
Bitcoin
$84,863.10
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,226.30
Ethereum
$1,634.29