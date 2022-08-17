росія знову намагається розсварити українців фейками про конфлікти між Генштабом, ОП та Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. росія на рівні пропаганди знову розповсюджує наративи щодо міфічного конфлікту між вищими органами військово-політичного керівництва, що деструктивно впливає на українське суспільство. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає УНН.
Деталі
Маляр пояснила, що йдеться про вигаданий ворожими підрозділами ІПСО міфічний конфлікт між вищими органами військово-політичного керівництва, а саме протистояння Генерального штабу Збройних Сил України з Офісом Президента та Міністерством оборони.
Тактичною метою цієї інформаційної операції ворога є максимальне розповсюдження потрібної агресору ідеї, виклик емоційної реакції на неї і, як наслідок, маніпуляція сприйняттям подій загалом.
Оперативна мета - створити конфлікт всередині військово-політичного керівництва нашої держави та всередині суспільства.
Стратегічна мета:
- ослабити центр прийняття державних рішень,
- ослабити оборонний та наступальний потенціал нашого суспільства
Цитата
“Простими словами: якщо ми всі між собою пересваримось - нас легше зламати і завоювати. Цього ворог і добивається. Найчастіше маніпулятивні меседжі інформаційної операції привертають увагу своїми кричущими заголовками, які неодмінно викликають бурхливу емоційну реакцію”, – зазначила заступниця міністра.
Вона також відзначила невизначеність та неоднозначність джерела в подібних повідомленнях на кшталт “неназвана особа з Офісу Президента” або “наше джерело в Міністерстві оборони”.
Доповнення
Раніше Маляр повідомила, що росіяни намагаються посварити між собою українське військове керівництво, запускаючи плітки та фейки у Telegram-каналах. Вона закликала знайти на сайті Міноборони перелік понад 100 телеграм-каналів, які росіяни поширюють саме в Україні.