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Російські пропагандисти заявлють, що Захід починає втомлюватися від України

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, що продукував ворог протягом 22 серпня, передає УНН.

Російські пропагандисти заявлють, що Захід починає втомлюватися від України

Деталі

1. В МО рф заявили: «бойовики українських збройних формувань у Слов'янську Донецької області замінували автомобільний міст через річку Казенний Торець, який планують підірвати для звинувачення російських підрозділів у невиборних ударах по об’єктах транспортної інфраструктури». Це дезінформація!

2. Секретар Радбезу росії м. патрушев заявив, що «обстріли атомних об’єктів в Україні є загрозою глобального масштабу, а вся відповідальність за ці дії лежить на західних покровителях київського режиму». Це маніпуляція!

3. ЗМІ рф з посиланням на Bloomberg повідомили: «Захід починає втомлюватися від України… у Європі від війни починають відверто втомлюватися, оскільки там на перший план виходять власні економічні проблеми, і це говорить лише про те, що «війна до останнього українця» триватиме доти, доки її ціна не стане надто великою». Це дезінформація!

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Російські пропагандисти звинувачують Україну в порушенні правил ведення війни.

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