Деталі

1. В МО рф заявили: «бойовики українських збройних формувань у Слов'янську Донецької області замінували автомобільний міст через річку Казенний Торець, який планують підірвати для звинувачення російських підрозділів у невиборних ударах по об’єктах транспортної інфраструктури». Це дезінформація!

2. Секретар Радбезу росії м. патрушев заявив, що «обстріли атомних об’єктів в Україні є загрозою глобального масштабу, а вся відповідальність за ці дії лежить на західних покровителях київського режиму». Це маніпуляція!

3. ЗМІ рф з посиланням на Bloomberg повідомили: «Захід починає втомлюватися від України… у Європі від війни починають відверто втомлюватися, оскільки там на перший план виходять власні економічні проблеми, і це говорить лише про те, що «війна до останнього українця» триватиме доти, доки її ціна не стане надто великою». Це дезінформація!

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