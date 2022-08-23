Российские пропагандисты заявят, что Запад начинает уставать от Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных вбросов, продуцируемых врагом в течение 22 августа, передает УНН.
Детали
1. В МО РФ заявили: «боевики украинских вооруженных формирований в Славянске Донецкой области заменяли автомобильный мост через реку Казенный Торец, который планируют взорвать для обвинения российских подразделений в невыборных ударах по объектам транспортной инфраструктуры». Это дезинформация!
2. Секретарь Совбеза россии г. патрушев заявил, что «обстрелы атомных объектов в Украине являются угрозой глобального масштаба, а вся ответственность за эти действия лежит на западных покровителях киевского режима». Это манипуляция!
3. СМИ рф со ссылкой на Bloomberg сообщили: «Запад начинает уставать от Украины… в Европе от войны начинают откровенно уставать, поскольку там на первый план выходят собственные экономические проблемы, и это говорит лишь о том, что «война до последнего украинца» будет продолжаться до тех пор, пока ее цена не станет слишком большой». Это дезинформация!
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