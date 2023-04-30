російські пропагандисти видають відео з Умані "за обстріл Донбасу" – Центр протидії дезінформації
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. російський пропагандист володимир соловйов у своєму телеграм-каналі виклав відеоматеріал з постраждалою жінкою з Умані з підписом, нібито це наслідки "жорстоких обстрілів Донбасу". У Центрі протидії дезінформації пояснили для чого окупанти це зробили, передає УНН.
Цитата
"z-пропагандист соловйов у своєму TG-каналі додав відео з постраждалою жінкою з Умані з підписом, нібито це наслідки "жорстоких обстрілів Донбасу".
Відео було додано як клікбейтний анонс для реклами іншого роспропагандиста, який, за словами соловйова, "розкаже всю правду", - розказали у Центрі протидії дезінформації.
Доповнення
Також у цьому відеозаписі навмисно обрізали моменти, де постраждала розмовляє українською мовою, а також звинувачує рашистів у ракетному ударі по її будинку в Умані, зазначили у Центрі.
У ЦПД пояснили, що подібні дії російських пропагандистів направлені "на дискредитування ЗСУ та приховання власних злочинів".
"У такий спосіб ворог за допомогою емоційних відео намагається дискредитувати ЗСУ та приховати власні злочини", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Раніше у Центрі протидії дезінформації повідомляли, що ворог поширює фейкову обкладинку британської щотижневої газети The New European.