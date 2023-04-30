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російські пропагандисти видають відео з Умані "за обстріл Донбасу" – Центр протидії дезінформації

російські пропагандисти видають відео з Умані "за обстріл Донбасу" – Центр протидії дезінформації

Київ • УНН

 • 270060 перегляди

КИЇВ. 30 квітня. УНН. російський пропагандист володимир соловйов у своєму телеграм-каналі виклав відеоматеріал з постраждалою жінкою з Умані з підписом, нібито це наслідки "жорстоких обстрілів Донбасу". У Центрі протидії дезінформації пояснили для чого окупанти це зробили, передає УНН.

Цитата

"z-пропагандист соловйов у своєму TG-каналі додав відео з постраждалою жінкою з Умані з підписом, нібито це наслідки "жорстоких обстрілів Донбасу".

Відео було додано як клікбейтний анонс для реклами іншого роспропагандиста, який, за словами соловйова, "розкаже всю правду", - розказали у Центрі протидії дезінформації.

Доповнення

Також у цьому відеозаписі навмисно обрізали моменти, де постраждала розмовляє українською мовою, а також звинувачує рашистів у ракетному ударі по її будинку в Умані, зазначили у Центрі.

У ЦПД пояснили, що подібні дії російських пропагандистів направлені "на дискредитування ЗСУ та приховання власних злочинів".

"У такий спосіб ворог за допомогою емоційних відео намагається дискредитувати ЗСУ та приховати власні злочини", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Раніше у Центрі протидії дезінформації повідомляли, що ворог поширює фейкову обкладинку британської щотижневої газети The New European.

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