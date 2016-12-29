Російські політики обурилися через карикатури Charlie Hebdo на катастрофу Ту-154
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Російські політики обурилися через карикатури сатиричного видання Charlie Hebdo в зв'язку з катастрофою Ту-154 російського міноборони, який впав у Чорне море, передає УНН з посиланням на "Эхо Москвы".
На публікацію французького видання відгукнулися в керівництві Чечні, міністерстві оборони РФ та в обох палатах російського парламенту.
Тижневик опублікував чергову карикатуру, на якій зображено падаючий літак, на тлі якого соліст ансамблю видає протяжний крик, що супроводжує підписом: "Репертуар хору Червоної армії розширюється".
"Карикатура - поза людської моралі і поза законом, це екстремізм, який не має відношення до журналістики і творчості", - сказала віце-спікер російської думи Ірина Яровая. Глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров назвав публікацію насмішкою над особистим горем і національною трагедією мільйонів росіян. Р.Кадиров вважає, що редакційна політика Charlie Hebdo "аморальна і нелюдська".
Очільник міжнародного комітету радфеду РФ Костянтин Косачов вважає, що карикатури журналу і зовсім слід бойкотувати мовчанням і не робити виданню рекламу. Його колега і журналіст Олексій Пушков охарактеризував посил французьких журналістів в термінах травлення і неохайності. А офіційний представник міноборони РФ, генерал Ігор Конашенков описав побачене в такий спосіб: "Чергові випорожнення на папір, натужна гидота і мазня". Російський генерал побачив в цьому прояв "західних цінностей", з якими сам солідаризуватися не готовий зовсім.
Charlie Hebdo регулярно публікує провокаційні карикатури. Після нападу ісламістів в січні 2015 року журнал отримав популярність далеко за межами Франції. Напередодні Charlie Hebdo опублікував карикатури на катастрофу літака Ту-154.