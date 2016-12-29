Российские политики возмутились карикатурами Charlie Hebdo на катастрофу Ту-154
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Российские политики возмутились карикатурами сатирического издания Charlie Hebdo в связи с катастрофой Ту-154 российского Минобороны, который упал в Черное море, передает УНН со ссылкой на "Эхо Москвы".
На публикацию французского издания откликнулись в руководстве Чечни, министерстве обороны РФ и в обеих палатах российского парламента.
Еженедельник опубликовал очередную карикатуру, на которой изображен падающий самолет, на фоне которого солист ансамбля выдает протяжный крик, сопровождающий подписью: "Репертуар хора Красной армии расширяется".
"Карикатура - вне морали и вне закона, это экстремизм, который не имеет отношения к журналистике и творчеству", - сказала вице-спикер российской думы Ирина Яровая. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров назвал публикацию насмешкой над личным горем и национальной трагедией миллионов россиян. Р.Кадыров считает, что редакционная политика Charlie Hebdo "аморальная и нечеловеческая".
Глава международного комитета Совфеда РФ Константин Косачев считает, что карикатуры журнала и вовсе следует бойкотировать молчанием и не делать изданию рекламу. Его коллега и журналист Алексей Пушков охарактеризовал посыл французских журналистов в терминах пищеварения и нечистоплотности. А официальный представитель Минобороны РФ, генерал Игорь Конашенков описал увиденное следующим образом: "Очередные стул на бумагу, натужная гадость и мазня". Российский генерал увидел в этом проявление "западных ценностей", с которыми сам солидаризироваться не готов совсем.
Charlie Hebdo регулярно публикует провокационные карикатуры. После нападения исламистов в января 2015 года журнал получил известность далеко за пределами Франции. Накануне Charlie Hebdo опубликовал карикатуры на катастрофу самолета Ту-154 .