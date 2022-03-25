Російські окупанти випустили шість крилатих ракет по Вінниці, є руйнування
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Російські окупанти завдали ракетного удару по території Командування Повітряних Сил ЗС України у Вінниці. Випустили шість крилатих ракет, є руйнування, передає УНН із посиланням на Командування Повітряних Сил.
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"Сьогодні, 25 березня, близько 16.30, російські окупанти завдали ракетного удару по території Командування Повітряних Сил ЗС України у Вінниці. Усього рашисти випустили шість крилатих ракет. Частину із них збила протиповітряна оборона. Решта - влучили у декілька споруд, завдавши суттєвих руйнувань інфраструктурі", - йдеться у повідомленні.
Наслідки ракетного удару окупантів уточнюються.
Додамо
Голова Вінницької ОДА Сергій Борзов повідомив, що Вінниця під ракетним обстрілом. Він також закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги - ховайтись в укриття.