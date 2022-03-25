Российские оккупанты выпустили шесть крылатых ракет по Виннице, есть разрушения

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"Сегодня, 25 марта, около 16.30, российские оккупанты нанесли ракетный удар по территории Командования Воздушных Сил ВС Украины в Виннице. Всего рашисты выпустили шесть крылатых ракет. Часть из них сбила противовоздушная оборона. Остальные - попали в несколько сооружений, нанеся существенные разрушения инфраструктуре", - говорится в сообщении.

Последствия ракетного удара оккупантов уточняются.

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Председатель Винницкой ОГА Сергей Борзов сообщил, что Винница под ракетным обстрелом. Он также призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги - прятаться в укрытие.