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Российские оккупанты выпустили шесть крылатых ракет по Виннице, есть разрушения

Киев • УНН

 • 267588 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Российские оккупанты нанесли ракетный удар по территории Командования Воздушных Сил ВС Украины в Виннице. Выпустили шесть крылатых ракет, есть разрушения, передает УНН со ссылкой на Командование Воздушных Сил.

Российские оккупанты выпустили шесть крылатых ракет по Виннице, есть разрушения

Цитата

"Сегодня, 25 марта, около 16.30, российские оккупанты нанесли ракетный удар по территории Командования Воздушных Сил ВС Украины в Виннице. Всего рашисты выпустили шесть крылатых ракет. Часть из них сбила противовоздушная оборона. Остальные - попали в несколько сооружений, нанеся существенные разрушения инфраструктуре", - говорится в сообщении.

Последствия ракетного удара оккупантов уточняются.

Добавим

Председатель Винницкой ОГА Сергей Борзов сообщил, что Винница под ракетным обстрелом. Он также призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги - прятаться в укрытие.

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