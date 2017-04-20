Російські інтернет-ресурси поширили неправдиву інформацію для дискредитації ЗСУ - штаб АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Штаб АТО заперечив інформацію російських інтернет-ресурсів про нібито підрив групи українських військових в районі Широкої Балки, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу.
“У зв’язку із поширенням російськими інтернет-ресурсами інформації про нібито підрив групи українських військовослужбовців при спробі проникнення на тимчасово непідконтрольну Україні територію в районі Широкої Балки (Донецька область), прес-центр штабу АТО заявляє, що зазначена інформація не відповідає дійсності”, — сказано у повідомленні.
У штабі АТО наголосили, що така інформація розміщується з метою створення у суспільстві напруги та дискредитації Збройних Сил України.
Як повідомляв УНН, з початку війни на Донбасі від підривів на мінах загинуло 42 дитини, ще 109 отримали поранення.