Российские интернет-ресурсы распространили ложную информацию для дискредитации ВСУ - штаб АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Штаб АТО опроверг информацию российских интернет-ресурсов о якобы подрыве группы украинских военных в районе Широкой Балки, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба.
"В связи с распространением российскими интернет-ресурсами информации о якобы подрыве группы украинских военнослужащих при попытке проникновения на временно неподконтрольную Украины территорию в районе Широкой Балки (Донецкая область), пресс-центр штаба АТО заявляет, что указанная информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
В штабе АТО подчеркнули, что такая информация размещается с целью создания в обществе напряжения и дискредитации Вооруженных Сил Украины.
Как сообщал УНН, с начала войны в Донбассе от подрывов на минах погибло 42 ребенка, еще 109 получили ранения.