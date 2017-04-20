Российские интернет-ресурсы распространили ложную информацию для дискредитации ВСУ - штаб АТО

"В связи с распространением российскими интернет-ресурсами информации о якобы подрыве группы украинских военнослужащих при попытке проникновения на временно неподконтрольную Украины территорию в районе Широкой Балки (Донецкая область), пресс-центр штаба АТО заявляет, что указанная информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

В штабе АТО подчеркнули, что такая информация размещается с целью создания в обществе напряжения и дискредитации Вооруженных Сил Украины.

Как сообщал УНН, с начала войны в Донбассе от подрывов на минах погибло 42 ребенка, еще 109 получили ранения.