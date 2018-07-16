Російські корпорації не поїхали на масштабний авіасалон Farnborough
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Авіасалон Farnborough-2018 відкрився в понеділок у Великій Британії, кілька російських корпорацій не братимуть участі у виставці. Про це УНН повідомляє з посиланням на ТАСС.
Салон пройде з 16 по 22 липня в Фарнборо поблизу Лондона, 21 і 22 липня будуть днями загального відвідування. Один з найбільших, поряд з французьким "Ле Бурже", і найстаріших авіасалонів світу об'єднає близько 1,5 тис. компаній авіаційної галузі.
Як зазначено, участь великого авіаційного гравця - Росії - в цьому році обіцяє стати вкрай скромним.
Уже традиційно делегація РФ бере участь в авіасалоні в Фарнборо в усіченому складі. У 2014 році російська сторона взагалі не брала участі в шоу через складнощі в отриманні британських віз. Тоді МЗС Сполученого Королівства заявляло, що відмова у візах пов'язана з ситуацією в Україні. У 2016 році в Фарнборо не приїхали представники "Роскосмосу" і "Рособоронекспорту". Цього разу участь цивільних компаній з Росії, не кажучи вже про військові фірмм і компанії ракетно-космічної галузі, буде номінальною і обмежиться переговорною програмою, пише видання.
"ОАК (Об'єднана авіабудівна корпорація - ред.) у Farnborough-2018 участі не бере, ні в статичній експозиції, ні в діловій програмі. По лінії цивільних проектів можлива низка зустрічей з клієнтами на рівні представників російсько-італійського СП Superjet International", - повідомив офіційний представник ОАК.
Держкорпорація "Ростех" не братиме участі в британському авіасалоні Farnborough через "дискримінаційні дії його організаторів, які заборонили навіть у вигляді презентаційних матеріалів демонструвати російську продукцію", повідомляв раніше представник "Ростеху".
При цьому, за інформацією "Укроборонпрому", підприємства авіабудівного кластера української ДК продемонструють досягнення і можливості на Farnborough.
Зокрема, в цьому році ДП "Антонов" здійснить демонстраційний політ військово-транспортного літака Ан-178. Фахівці та відвідувачі виставки зможуть ознайомитися з перспективними проектами "Антонова": військово-транспортним літаком Ан-188, який планується до створення в міжнародній кооперації, та морським патрульним літаком Ан-148МП тощо. Крім того, українська делегація візьме участь в низці переговорів з іноземними партнерами. Важливий напрямок - залучення іноземних виробників авіоніки для створення і модернізації українських літаків.