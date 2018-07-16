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Российские корпорации не поехали на крупный авиасалон Farnborough

Российские корпорации не поехали на крупный авиасалон Farnborough

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 июля. УНН. Авиасалон Farnborough-2018 открылся в понедельник в Великобритании, несколько российских корпораций не будут участвовать в выставке. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ТАСС.

Салон пройдет с 16 по 22 июля в Фарнборо близ Лондона, 21 и 22 июля будут днями общего посещения. Один из крупнейших, наряду с французским "Ле Бурже", и старейших авиасалонов мира объединит порядка 1,5 тыс. компаний авиационной отрасли.

Как указано, участие крупного авиационного игрока - России - в этом году обещает стать крайне скромным.

Уже традиционно делегация РФ участвует в авиасалоне в Фарнборо в усеченном составе. В 2014 году российская сторона вообще не принимала участия в шоу из-за сложностей в получении британских виз. Тогда МИД Соединенного Королевства заявлял, что отказ в визах связан с ситуацией в Украине. В 2016 году в Фарнборо не приехали представители "Роскосмоса" и "Рособоронэкспорта". В этот раз участие гражданских компаний из России, не говоря уже о военных фирмах и компаниях ракетно-космической отрасли, будет номинальным и ограничится переговорной программой, пишет издание.

"ОАК (Объединенная авиастроительная корпорация - ред.) в Farnborough-2018 не участвует, ни в статической экспозиции, ни в деловой программе. По линии гражданских проектов возможен ряд встреч с клиентами на уровне представителей российско-итальянского СП Superjet International", - сообщил официальный представитель ОАК.

Госкорпорация "Ростех" не примет участие в британском авиасалоне Farnborough из-за "дискриминационных действий его организаторов, запретивших даже в виде презентационных материалов демонстрировать российскую продукцию", сообщал ранее представитель Ростеха.

При этом, по информации "Укроборонпрома", предприятия авиастроительного кластера украинской ГК продемонстрируют достижения и возможности на Farnborough.

В частности, в этом году ГП "Антонов" осуществит демонстрационный полет военно-транспортного самолета Ан-178. Специалисты и посетители выставки смогут ознакомиться с перспективными проектами "Антонова": военно-транспортным самолетом Ан-188, который планируется к созданию в международной кооперации и морским патрульным самолетом Ан-148МП и тому подобное. Кроме того, украинская делегация примет участие в ряде переговоров с иностранными партнерами. Важное направление - привлечение иностранных производителей авионики для создания и модернизации украинских самолетов.

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