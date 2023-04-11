держдума рф узаконила заборону на виїзд та електронні повістки для громадян
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. держдума рф у третьому та остаточному читанні ухвалила законопроект про створення єдиного електронного реєстру військового обліку та про електронні повістки. Водночас там прийняли поправки, які передбачають заборону на виїзд, управління транспортом та деякі майнові операції для громадян, які отримали повістки, але не з'явилися за ними, повідомляє УНН з посиланням на росЗМІ.
Деталі
держдума росії ухвалила поправки до законопроєкту про єдиний реєстр військовозобов'язаних. Він передбачає, що електронні повістки юридично прирівняли до традиційних паперових. Такі повістки можна буде розсилати не лише призовникам, а й усім військовозобов'язаним.
Прийняття закону автоматизує розсилку повісток всім військовозобов'язаним росіянам – чоловікам віком від 18 до 60 років, і навіть жінкам із військово-вченими спеціальностями, наприклад, медиків.
Головне про поправки:
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- Повістка в електронному вигляді буде вважатися отриманою з моменту розміщення в особистому кабінеті військовозобов'язаного.
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- З того дня, коли повістка вважається врученою, призовникові заборонено виїзд із країни.
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- Якщо військовозобов'язаний не отримав повістку в письмовому чи електронному вигляді, вона буде вважатися врученою через сім днів після розміщення в Реєстрі повісток.
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- Після цього протягом доби призовникові направлять у особистий кабінет на "Держпослугах" попередження про те, що у разі неявки до військкомату протягом 20 днів щодо нього почнуть діяти забезпечувальні заходи.
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Якщо росіянин ухиляється від походу до військкомату, то його права обмежуються ще більше – йому заборонено отримувати кредити, а також розпоряджатися своїм рухомим та нерухомим майном.
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