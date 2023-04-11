госдума рф узаконила запрет на выезд и электронные повестки для граждан

Детали

госдума россии приняла поправки к законопроекту о едином реестре военнообязанных. Он предусматривает, что электронные повестки юридически приравняли к традиционным бумажным. Такие повестки можно будет рассылать не только призывникам, но и всем военнообязанным.

Принятие закона автоматизирует рассылку повесток всем военнообязанным россиянам – мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, и даже женщинам с военно-учеными специальностями, например, медикам.

Главное о поправках:



Повестка в электронном виде будет считаться полученной с момента размещения в личном кабинете военнообязанного.



С того дня, когда повестка считается врученной, призывнику запрещен выезд из страны.



Если военнообязанный не получил повестку в письменном или электронном виде, она будет считаться врученной через семь дней после размещения в Реестре повесток.



После этого в течение суток призывнику направят в личный кабинет на "Госуслугах" предупреждение о том, что в случае неявки в военкомат в течение 20 дней в отношении него начнут действовать обеспечительные меры.



Если россиянин уклоняется от похода в военкомат, то его права ограничиваются еще больше – ему запрещено получать кредиты, а также распоряжаться своим движимым и недвижимым имуществом.

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