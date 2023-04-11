госдума рф узаконила запрет на выезд и электронные повестки для граждан
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. госдума рф в третьем и окончательном чтении приняла законопроект о создании единого электронного реестра воинского учета и об электронных повестках. В то же время там приняли поправки, которые предусматривают запрет на выезд, управление транспортом и некоторые имущественные операции для граждан, которые получили повестки, но не явились за ними, сообщает УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
госдума россии приняла поправки к законопроекту о едином реестре военнообязанных. Он предусматривает, что электронные повестки юридически приравняли к традиционным бумажным. Такие повестки можно будет рассылать не только призывникам, но и всем военнообязанным.
Принятие закона автоматизирует рассылку повесток всем военнообязанным россиянам – мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, и даже женщинам с военно-учеными специальностями, например, медикам.
Главное о поправках:
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- Повестка в электронном виде будет считаться полученной с момента размещения в личном кабинете военнообязанного.
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- С того дня, когда повестка считается врученной, призывнику запрещен выезд из страны.
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- Если военнообязанный не получил повестку в письменном или электронном виде, она будет считаться врученной через семь дней после размещения в Реестре повесток.
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- После этого в течение суток призывнику направят в личный кабинет на "Госуслугах" предупреждение о том, что в случае неявки в военкомат в течение 20 дней в отношении него начнут действовать обеспечительные меры.
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Если россиянин уклоняется от похода в военкомат, то его права ограничиваются еще больше – ему запрещено получать кредиты, а также распоряжаться своим движимым и недвижимым имуществом.
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