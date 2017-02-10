Російські біатлоністи запросять французьку команду на чай для усунення конфлікту
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Збірна Росії з біатлону планує запросити в гості французьку команду для того, щоб усунути конфліктну ситуацію, яка склалася між лідерами команд Антоном Шипулін і Мартеном Фуркад. Про це журналістам повідомив головний тренер збірної Росії Олександр Касперович, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Ми хочемо, щоб в біатлоні знову запанувала добродушна обстановка і не було "косих" поглядів. Хочеться, щоб лідери помирилися. Ми думаємо запросити французьку делегацію в гості. Поп'ємо чаю, нехай дві команди посидять, поспілкуються", - сказав О.Касперович.
Як повідомляв УНН, французький біатлоніст Мартін Фуркад залишив п’єдестал пошани під час нагородження російських біатлоністів на чемпіонаті світу з біатлону.