Російські біатлоністи запросять французьку команду на чай для усунення конфлікту

"Ми хочемо, щоб в біатлоні знову запанувала добродушна обстановка і не було "косих" поглядів. Хочеться, щоб лідери помирилися. Ми думаємо запросити французьку делегацію в гості. Поп'ємо чаю, нехай дві команди посидять, поспілкуються", - сказав О.Касперович.

Як повідомляв УНН, французький біатлоніст Мартін Фуркад залишив п’єдестал пошани під час нагородження російських біатлоністів на чемпіонаті світу з біатлону.