Российские биатлонисты пригласят французскую команду на чай для устранения конфликта
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Сборная России по биатлону планирует пригласить в гости французскую команду для того, чтобы устранить конфликтную ситуацию, которая сложилась между лидерами команд Антоном Шипулиным и Мартином Фуркадом. Об этом журналистам сообщил главный тренер сборной России Александр Касперович, передает УНН со ссылкой на ТАСС .
"Мы хотим, чтобы в биатлоне снова воцарилась добродушная обстановка и не было" косых "взглядов. Хочется, чтобы лидеры помирились. Мы думаем пригласить французскую делегацию в гости. Попьем чая, пусть две команды посидят, пообщаются", - сказал А. Касперович.
Как сообщал УНН, французский биатлонист Мартин Фуркад оставил пьедестал почета во время награждения российских биатлонистов на чемпионате мира по биатлону .