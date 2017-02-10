Российские биатлонисты пригласят французскую команду на чай для устранения конфликта

"Мы хотим, чтобы в биатлоне снова воцарилась добродушная обстановка и не было" косых "взглядов. Хочется, чтобы лидеры помирились. Мы думаем пригласить французскую делегацию в гости. Попьем чая, пусть две команды посидят, пообщаются", - сказал А. Касперович.

Как сообщал УНН, французский биатлонист Мартин Фуркад оставил пьедестал почета во время награждения российских биатлонистов на чемпионате мира по биатлону .