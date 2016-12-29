Російське командування звільняє “заднім числом” загиблих і поранених військових на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Російське командування звільняє “заднім числом” загиблих та поранених військовослужбовців на Донбасі, щоб не виплачувати компенсацій. Про це йдеть у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України на сторінці у Facebook, передає УНН.
“Зростає напруженість у відносинах між особовим складом підрозділів противника, що виконує завдання на передових позиціях, та командним складом російських окупаційних військ через звільнення "заднім числом“, військовослужбовців, які загинули під час ведення бойових дій. При цьому, особовий склад противника класифікується як такий, що отримав каліцтво в побутових умовах. За рахунок цього командування противника уникає виплат грошових компенсацій та формує „фонд економії“ для власного збагачення”, — йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що 26 грудня ц.р. особовий склад одного з підрозділів 7 окремої мотострілецької бригади (Брянка) 2 АК (Луганськ) ЗС РФ відмовився від виконання завдань на передових позиціях.
“З метою примушення до несення служби заступником командира батальйону було застосовано фізичну силу у відношенні до військовослужбовців цього підрозділу”, — додали у повідомленні.
Нагадаємо, у період з 19-25 грудня внаслідок активних бойових дій загинуло 18 бойовиків, 28 зазнали поранень.