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Російське командування в ОРДЛО готує пропагандистські заходи до 9 травня – розвідка

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 травня. УНН. Російське військове командування у так званих “ДНР” та “ЛНР” продовжує підготовку до пропагандистських заходів до 9 травня, передає УНН з посиланням на прес-службу Головного управління розвідки Міноборони.

Російське командування в ОРДЛО готує пропагандистські заходи до 9 травня – розвідка

“Російським окупаційним командуванням продовжується підготовка до пропагандистських заходів 9 травня ц.р. з метою створення іміджу повноцінних “збройних сил народних республік”, — повідомили у прес-службі відомства.

За інформацією ГУР, особовому складу парадного розрахунку так званого 9-го окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти у Новоазовську видали парадну форму чорного кольору (морської піхоти).

При цьому, уточнили у відомстві, військовослужбовці полку змушені закуповувати за власні кошти білі ремені та фурнітуру.

Як повідомляв УНН, українська сторона готова до провокацій, які “традиційно” проводять бойовики на свята.

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