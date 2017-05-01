Российское командование в ОРДЛО готовит пропагандистские мероприятия к 9 мая - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Российское военное командование в так называемых "ДНР" и "ЛНР" продолжает подготовку к пропагандистским мероприятиям к 9 мая, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки Минобороны.
“Российским оккупационным командованием продолжается подготовка к пропагандистским мероприятий 9 мая с.г. с целью создания имиджа полноценных “вооруженных сил народных республик”, — сообщили в пресс-службе ведомства.
По информации ГУР, личному составу парадного расчета так называемого 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты в Новоазовске выдали парадную форму черного цвета (морской пехоты).
При этом, уточнили в ведомстве, военнослужащие полка вынуждены закупать за собственные средства белые ремни и фурнитуру.
Как сообщал УНН, украинская сторона готова к провокациям, которые “традиционно” проводят боевики на праздники.