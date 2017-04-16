Російське командування приховує загибель бойовиків для привласнення їхніх грошей - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Командування бойовиків приховує факти загибелі та незаконного поховання підлеглих військовослужбовців для подальшого привласнення їх заробітної плати та майна за всіма видами поточного забезпечення. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Комісією російського окупаційного командування, яка продовжує роботу у з’єднаннях і частинах 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) АК Центру територіальних військ (Новочеркаськ) Південного ВО ЗС РФ встановлено, що однією з основних причин зниження рівня морально-психологічного стану особового складу стало зростання правопорушень, які допускаються російськими офіцерами для забезпечення особистого збагачення. Так, у підрозділах 11-го окремого мотострілецького полку (Донецьк) 1-го АК виявлено факти приховування російським командним складом загибелі та незаконного поховання підлеглих військовослужбовців для подальшого привласнення їх заробітної плати та майна за всіма видами поточного забезпечення”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, командування бойовиків з метою недопущення відтоку з окупованої території мобілізаційного ресурсу ввели заборону на виїзд в підконтрольні уряду території чоловіків без довідки з “військкоматів”.