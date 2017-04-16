Російське командування приховує загибель бойовиків для привласнення їхніх грошей - розвідка

“Комісією російського окупаційного командування, яка продовжує роботу у з’єднаннях і частинах 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) АК Центру територіальних військ (Новочеркаськ) Південного ВО ЗС РФ встановлено, що однією з основних причин зниження рівня морально-психологічного стану особового складу стало зростання правопорушень, які допускаються російськими офіцерами для забезпечення особистого збагачення. Так, у підрозділах 11-го окремого мотострілецького полку (Донецьк) 1-го АК виявлено факти приховування російським командним складом загибелі та незаконного поховання підлеглих військовослужбовців для подальшого привласнення їх заробітної плати та майна за всіма видами поточного забезпечення”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, командування бойовиків з метою недопущення відтоку з окупованої території мобілізаційного ресурсу ввели заборону на виїзд в підконтрольні уряду території чоловіків без довідки з “військкоматів”.