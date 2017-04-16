Русское командование скрывает гибель боевиков для присвоения их денег - разведка

“Комиссией российского оккупационного командования, которая продолжает работу в соединениях и частях 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) АК Центра территориальных войск (Новочеркасск) Южного ВО ВС РФ установлено, что одной из основных причин снижения уровня морально психологического состояния личного состава стал рост правонарушений, допускаемых российскими офицерами для обеспечения личного обогащения. Так, в подразделениях 11-го отдельного мотострелкового полка (Донецк) 1-го АК выявлены факты сокрытия российским командным составом гибели и незаконного захоронения подчиненных военнослужащих для дальнейшего присвоения их заработной платы и имущества по всем видам текущего обеспечения”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, командование боевиков с целью недопущения оттока из оккупированной территории мобилизационного ресурса ввели запрет на выезд в подконтрольные правительству территории мужчин без справки с “военкоматов”.