Російське громадянство Шеремета впливає на розслідування вбивства – МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Російське громадянство журналіста Павла Шеремета сильно впливає на розслідування його вбивства. Про це під час круглого столу "Свобода слова в Україні: поточний стан і виклики" повідомив директор департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко, передає УНН.
“Нагадаю, що значна складність в цій роботі пов’язана з тим, що потерпілий у нас громадянин Російської Федерації, який мав активні і постійні контакти на території країни-агресора РФ, які дуже важливі, на думку слідства, для встановлення причин і потенційних зловмисників в цьому злочині. Провести слідчі дії на території РФ, зокрема з особами, з якими він контактував незадовго до його смерті неможливо, так само як і правова допомога РФ. В цьому одна зі складностей розслідування цього злочину... Те, що неможливо провести слідчі дії на території країни-агресора і громадянство потерпілого теж дуже сильно впливає на результат”, — повідомив Шевченко.
Як повідомляв УНН, 20 липня 2016 року близько 7:45 ранку стався вибух у автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка у Києві. Внаслідок вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.