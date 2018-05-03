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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Российское гражданство Шеремета влияет на расследование убийства - МВД

Киев • УНН

 • 9249 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Российское гражданство журналиста Павла Шеремета сильно влияет на расследование его убийства. Об этом во время круглого стола "Свобода слова в Украине: текущее состояние и вызовы" сообщил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко, передает УНН.

Российское гражданство Шеремета влияет на расследование убийства - МВД

“Напомню, что значительная сложность в этой работе связана с тем, что потерпевший у нас гражданин Российской Федерации, который имел активные и постоянные контакты на территории страны-агрессора РФ, которые очень важны, по мнению следствия, для установления причин и потенциальных злоумышленников в этом преступлении. Провести следственные действия на территории РФ, в том числе с лицами, с которыми он контактировал незадолго до его смерти, невозможно, так же как и правовая помощь РФ. В этом одна из сложностей расследование этого преступления... То, что невозможно провести следственные действия на территории страны-агрессора, и гражданство потерпевшего тоже очень сильно влияет на результат”, — сообщил Шевченко.

Как сообщал УНН, 20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.

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