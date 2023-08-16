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російське фсб оприлюднило офіційну версію проникнення "українських диверсантів" через кордон - ЗМІ

російське фсб оприлюднило офіційну версію проникнення "українських диверсантів" через кордон - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 липня. УНН. За версією російських спецслужб, порушниками кордону в брянської області були "українські диверсанти" з дронами з символікою рф, які готували провокації, передає УНН з посиланням на ЗМІ.

Деталі

Припинено спробу проникнення на територію росії українських диверсантів, які намагалися перетнути кордон у стародубському районі брянської області, повідомила фсб.

За версією російського відомства четверо диверсантів вбито, а на місці бою начебто виявлено FPV-дрони з наклейками "Власність фсб росії" та російською символікою. На думку фсб це свідчить про підготовку провокацій на російській території.

Доповнення

Про начебто запобігання проникненню "української дрг" до регіону вчора повідомляв брянський губернатор. Раніше ЗМІ писали, що бій відбувся приблизно вдень 15 серпня. Під час поїздки на бронетранспортері, прикордонники рф помітили невідомі рюкзаки між селами курковичі та ломаківка, приблизно за 1,3 кілометри від українського кордону.

Під час перевірки вмісту рюкзаків, невідомі відкрили вогонь з автоматів на прикордонників. Але в результаті зіткнення була відбита спроба нібито проникнення.

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