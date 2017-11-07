Російська влада намагалася "купити" Меджліс після окупації Криму - Чийгоз
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз розповів, що після окупації Криму російська влада вела з ним переговори в намаганні “купити” прихильність Меджлісу. Про це Ахтем Чийгоз сказав в інтерв’ю "Крим.Реалії", передає УНН.
Як розповів Чийгоз, після окупації Криму Росією 2014 року і до його арешту 2015 року до нього як до одного з чільних посадовців Меджлісу приїжджали представники адміністрації президента Росії, Федеральної служби безпеки Росії, керівники встановленої Росією у Криму влади.
За його словами, пропонували “гроші, посади”.
“Настільки це банально було — може, тому, що дехто вже на це все купився. Як тоді всі казали: всі продажні — справа лише в ціні. Я цього навіть не обговорював”, — наголосив Чийгоз.
“Із Меджлісом що сталося? Так, виявилося кілька негідників-колаборантів”, — додав він.
За словами Чийгоза, він “усе одно знайде можливість” повернутися до Криму.
Як повідомляв УНН, Чийгоз запевнив, що повернеться до Криму будь-якими шляхами.