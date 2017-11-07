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Російська влада намагалася "купити" Меджліс після окупації Криму - Чийгоз

Російська влада намагалася "купити" Меджліс після окупації Криму - Чийгоз

Київ • УНН

 • 10169 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз розповів, що після окупації Криму російська влада вела з ним переговори в намаганні “купити” прихильність Меджлісу. Про це Ахтем Чийгоз сказав в інтерв’ю "Крим.Реалії", передає УНН.

Як розповів Чийгоз, після окупації Криму Росією 2014 року і до його арешту 2015 року до нього як до одного з чільних посадовців Меджлісу приїжджали представники адміністрації президента Росії, Федеральної служби безпеки Росії, керівники встановленої Росією у Криму влади.

За його словами, пропонували “гроші, посади”.

“Настільки це банально було — може, тому, що дехто вже на це все купився. Як тоді всі казали: всі продажні — справа лише в ціні. Я цього навіть не обговорював”, — наголосив Чийгоз.

“Із Меджлісом що сталося? Так, виявилося кілька негідників-колаборантів”, — додав він.

За словами Чийгоза, він “усе одно знайде можливість” повернутися до Криму.

Як повідомляв УНН, Чийгоз запевнив, що повернеться до Криму будь-якими шляхами.

Українські Національні Новини

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