Российская власть пыталась "купить" Меджлис после оккупации Крыма - Чийгоз

Как рассказал Чийгоз, после оккупации Крыма Россией 2014 года и до его ареста 2015 году до него как до одного из видных чиновников Меджлиса приезжали представители администрации президента России, Федеральной службы безопасности России, руководители установленной Россией в Крыму власти.

По его словам, предлагали "деньги, должности".

"Настолько это банально было - может, потому, что кое-кто уже на это все купился. Как тогда все говорили: все продажные - дело лишь в цене. Я этого даже не обсуждал ", - подчеркнул Чийгоз.

"С Меджлисом что случилось? Так, оказалось несколько негодяев-коллаборационистов", - добавил он.

По словам Чийгоза, он "все равно найдет возможность" вернуться в Крым.

Как сообщал УНН, Чийгоз заверил, что вернется в Крым любыми путями.