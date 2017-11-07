Российская власть пыталась "купить" Меджлис после оккупации Крыма - Чийгоз

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 55659 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 123229 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 105444 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 108099 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 106725 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 100034 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 105014 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102438 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 145086 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Российская власть пыталась "купить" Меджлис после оккупации Крыма - Чийгоз

Российская власть пыталась "купить" Меджлис после оккупации Крыма - Чийгоз

Киев  •  УНН

 • 10162 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз рассказал, что после оккупации Крыма российские власти вели с ним переговоры в попытке "купить" приверженность Меджлиса. Об этом Ахтем Чийгоз сказал в интервью "Крим.Реалии", передает УНН.

Как рассказал Чийгоз, после оккупации Крыма Россией 2014 года и до его ареста 2015 году до него как до одного из видных чиновников Меджлиса приезжали представители администрации президента России, Федеральной службы безопасности России, руководители установленной Россией в Крыму власти.

По его словам, предлагали "деньги, должности".

"Настолько это банально было - может, потому, что кое-кто уже на это все купился. Как тогда все говорили: все продажные - дело лишь в цене. Я этого даже не обсуждал ", - подчеркнул Чийгоз.

"С Меджлисом что случилось? Так, оказалось несколько негодяев-коллаборационистов", - добавил он.

По словам Чийгоза, он "все равно найдет возможность" вернуться в Крым.

Как сообщал УНН, Чийгоз заверил, что вернется в Крым любыми путями.

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