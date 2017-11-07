Российская власть пыталась "купить" Меджлис после оккупации Крыма - Чийгоз
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз рассказал, что после оккупации Крыма российские власти вели с ним переговоры в попытке "купить" приверженность Меджлиса. Об этом Ахтем Чийгоз сказал в интервью "Крим.Реалии", передает УНН.
Как рассказал Чийгоз, после оккупации Крыма Россией 2014 года и до его ареста 2015 году до него как до одного из видных чиновников Меджлиса приезжали представители администрации президента России, Федеральной службы безопасности России, руководители установленной Россией в Крыму власти.
По его словам, предлагали "деньги, должности".
"Настолько это банально было - может, потому, что кое-кто уже на это все купился. Как тогда все говорили: все продажные - дело лишь в цене. Я этого даже не обсуждал ", - подчеркнул Чийгоз.
"С Меджлисом что случилось? Так, оказалось несколько негодяев-коллаборационистов", - добавил он.
По словам Чийгоза, он "все равно найдет возможность" вернуться в Крым.
Как сообщал УНН, Чийгоз заверил, что вернется в Крым любыми путями.