Російська родина змінила ім'я свого сина на Путін
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Батьки дворічного Расула з Олександрівського району, Володимирської області змінили ім’я сина на Путін, передає УНН з посиланням на РІА Новости.
"Хлопчик народився в Москві і зареєстрований в Москві. Але проживають вони у Володимирській області, і мають право звернутися до нас про зміну імені. Ми зробили запит до Москви, там фахівці внесли ці зміни в документи і вислали нам нове свідоцтво про народження. І вчора дитина отримала свідоцтво про народження вже з новим ім'ям - його звуть Путін Джураєв ", - розповіла керівник Олександрівського РАЦСу Катерини Бєлоус.
За інформацією місцевих ЗМІ, родина Джураєвих родом з Таджикистану, але проживає в селі Легкого Олександрівського району.
Ідея змінити хлопчику ім’я виникла у його дідуся, великого шанувальника президента Російської Федерації.
Як повідомляв УНН, російського солдата засудили до довічного ув’язнення за убивство сім’ї у Вірменії.