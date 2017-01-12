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Російська родина змінила ім'я свого сина на Путін

Російська родина змінила ім'я свого сина на Путін

Київ • УНН

 • 9005 перегляди

КИЇВ. 12 січня. УНН. Батьки дворічного Расула з Олександрівського району, Володимирської області змінили ім’я сина на Путін, передає УНН з посиланням на РІА Новости.

"Хлопчик народився в Москві і зареєстрований в Москві. Але проживають вони у Володимирській області, і мають право звернутися до нас про зміну імені. Ми зробили запит до Москви, там фахівці внесли ці зміни в документи і вислали нам нове свідоцтво про народження. І вчора дитина отримала свідоцтво про народження вже з новим ім'ям - його звуть Путін Джураєв ", - розповіла керівник Олександрівського РАЦСу Катерини Бєлоус.

За інформацією місцевих ЗМІ, родина Джураєвих родом з Таджикистану, але проживає в селі Легкого Олександрівського району.

Ідея змінити хлопчику ім’я виникла у його дідуся, великого шанувальника президента Російської Федерації.

Як повідомляв УНН, російського солдата засудили до довічного ув’язнення за убивство сім’ї у Вірменії.

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