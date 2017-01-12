Российская семья сменила имя своего сына Путин
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Родители двухлетнего Расула из Александровского района, Владимирской области изменили имя сына на Путин, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"Мальчик родился в Москве и зарегистрирован в Москве. Но проживают они во Владимирской области, и имеют право обратиться к нам о перемене имени. Мы сделали запрос в Москву, там специалисты внесли эти изменения в документы и выслали нам новое свидетельство о рождении. И вчера ребенок получил свидетельство о рождении уже с новым именем - его зовут Путин Джураев", - рассказала руководитель Александровского ЗАГСа Екатерины Белоус.
По информации местных СМИ, семья Джураева родом из Таджикистана, но живет в селе Легкого Александровского района.
Идея изменить мальчику имя возникла у его дедушки, большого поклонника президента Российской Федерации.
Как сообщал УНН, российского солдата приговорили к пожизненному заключению за убийство семьи в Армении.