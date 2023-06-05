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Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР
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Російська ракета у березні вбила господарів Ельзи: як склалась доля пса із Львівщини

Київ • УНН

 • 381966 перегляди

КИЇВ. 5 червня. УНН. Фото собаки, що лежить на руїнах знищеннного будинку, в який влучила російська ракета, облетіло усю Україну. Трагедія сталась у березні на Львівщині. Яка доля чекала на песика та де він зараз розповіли в UAnimals, передає УНН.

Російська ракета у березні вбила господарів Ельзи: як склалась доля пса із Львівщини

Деталі

У березні через ракетний удар Ельза втратила не тільки дім, а й родину, яка загинула внаслідок падіння снаряду. Після ракетного обстрілу тваринку забрали на лікування до Львова — у неї була контузія, рана в області шиї і щелепи, травмована лапа і крововилив в очі.

У цей час Ельзу під свою опіку взяла волонтерка Юлія Радлінська, яка розповідає, що охочих допомогти собаці було дуже багато.

Нещодавно Ельза переїхала до Німеччини. Там вона житиме у новій родині, зокрема, з Ольгою Ферт.

Нагадаємо

У Львівській області під час нічної ворожої атаки ракета впала у житловій зоні у Золочівському районі. Через ракетний удар загинуло 5 людей

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