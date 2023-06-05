Российская ракета в марте убила хозяев Эльзы: как сложилась судьба пса со Львовщины

Детали

В марте из-за ракетного удара Эльза потеряла не только дом, но и семью, которая погибла в результате падения снаряда. После ракетного обстрела животное забрали на лечение во Львов — у нее была контузия, рана в области шеи и челюсти, травмированная лапа и кровоизлияние в глаза.

В это время Эльзу под свою опеку взяла волонтер Юлия Радлинская, которая рассказывает, что желающих помочь собаке было очень много.

Недавно Эльза переехала в Германию. Там она будет жить в новой семье, в частности, с Ольгой Ферт.

Напомним

Во Львовской области во время ночной вражеской атаки ракета упала в жилой зоне в Золочевском районе. Из-за ракетного удара погибло 5 человек.