Российская ракета в марте убила хозяев Эльзы: как сложилась судьба пса со Львовщины
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. Фото собаки, лежащей на руинах уничтоженного дома, в который попала российская ракета, облетело всю Украину. Трагедия произошла в марте на Львовщине. Какая судьба ждала собаку и где она сейчас рассказали в UAnimals, передает УНН.
Детали
В марте из-за ракетного удара Эльза потеряла не только дом, но и семью, которая погибла в результате падения снаряда. После ракетного обстрела животное забрали на лечение во Львов — у нее была контузия, рана в области шеи и челюсти, травмированная лапа и кровоизлияние в глаза.
В это время Эльзу под свою опеку взяла волонтер Юлия Радлинская, которая рассказывает, что желающих помочь собаке было очень много.
Недавно Эльза переехала в Германию. Там она будет жить в новой семье, в частности, с Ольгой Ферт.
Напомним
Во Львовской области во время ночной вражеской атаки ракета упала в жилой зоне в Золочевском районе. Из-за ракетного удара погибло 5 человек.