Російська поліція порушила справи відносно учасників Pussy Riot та арт-групи "Війна"

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Київ • УНН

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КИЇВ. 15 липня. УНН. Московська поліція порушила адміністративні справи щодо трьох дівчат і хлопця після інциденту на стадіоні “Лужники” під час фінального матчу чемпіонату світу з футболу між командами Франції та Хорватії. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАРС.

“Що стосується громадян, які вибігли на поле стадіону „Лужники“, порушено справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями КоАП РФ 20.31 („Порушення правил поведінки глядачів під час проведення офіційних спортивних змагань“) і 17.12 („Незаконне носіння форменого одягу із знаками розрізнення, з символікою державних воєнізованих організацій, правоохоронних або контролюючих органів“)”, — сказав співрозмовник агентства.

Нагадаємо, панк-група Pussy Riot заявила, що чотири людини, які вибігли на поле під час фіналу чемпіонату світу з футболу і затримані силами правопорядку, були учасниками її акції. Акція, як заявили в групі, була натхненна поетом Дмитром Пріговим, основні вимоги — звільнення політичних в’язнів, припинення кримінальних справ за репости та незаконних арештів на мітингах, а також допущення політичної конкуренції у країні

За даними джерела ТАСС, одним із затриманих виявився цивільний активіст з арт-групи “Війна” Петро Верзилов.

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