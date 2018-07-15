Российская полиция возбудила дела в отношении участников Pussy Riot и арт-группы "Война"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. Московская полиция возбудила административные дела в отношении трех девушек и парня после инцидента на стадионе “Лужники” во время финального матча чемпионата мира по футболу между командами Франции и Хорватии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
“Что касается граждан, которые выбежали на поле стадиона „Лужники“, возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями КоАП РФ 20.31 („Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований“) и 17.12 („Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов“)”, — сказал собеседник агентства.
Напомним, панк-группа Pussy Riot заявила, что четыре человека, которые выбежали на поле во время финала чемпионата мира по футболу и задержаны силами правопорядка, были участниками ее акции. Акция, как заявили в группе, была вдохновлена поэтом Дмитрием Приговым, основные требования — освобождение политических заключенных, прекращение уголовных дел по репосты и незаконных арестов на митингах, а также допущение политической конкуренции в стране
По данным источника ТАСС, одним из задержанных оказался гражданский активист из арт-группы “Война” Петр Верзилов.