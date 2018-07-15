Российская полиция возбудила дела в отношении участников Pussy Riot и арт-группы "Война"

“Что касается граждан, которые выбежали на поле стадиона „Лужники“, возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями КоАП РФ 20.31 („Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований“) и 17.12 („Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов“)”, — сказал собеседник агентства.

Напомним, панк-группа Pussy Riot заявила, что четыре человека, которые выбежали на поле во время финала чемпионата мира по футболу и задержаны силами правопорядка, были участниками ее акции. Акция, как заявили в группе, была вдохновлена ​​поэтом Дмитрием Приговым, основные требования — освобождение политических заключенных, прекращение уголовных дел по репосты и незаконных арестов на митингах, а также допущение политической конкуренции в стране

По данным источника ТАСС, одним из задержанных оказался гражданский активист из арт-группы “Война” Петр Верзилов.