Pussy Riot вибігли на поле стадіону "Лужники" під час фіналу ЧС

“Сьогодні в другій половині футбольного матчу на БСА „Лужники“ троє дівчат і хлопець вибігли на футбольне поле, з якого були вилучені контрольно-розпорядчої службою стадіону. Зазначені громадяни були доставлені до територіального відділу поліції”, — сказав співрозмовник агентства ТАРС.

Акцію учасники Pussy Riot провели у річницю смерті поета Дмитра Прігова.

У даний час матч завершився. Збірна Франції виграла чемпіонат світу з футболу, перемігши команду Хорватії з рахунком 4:2.

FOTOGALERÍA | Pussy Riot invadieron la cancha en la final de Rusia 2018 https://t.co/NtUgtRbOzW pic.twitter.com/1rsVYx0VDu