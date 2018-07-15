Pussy Riot вибігли на поле стадіону "Лужники" під час фіналу ЧС
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Під час фінального матчу ЧС-2018 між збірними Франції та Хорватії учасники Pussy Riot вибігли на поле стадіону “Лужники” у Москві. Вони це зробили у рамках акції “Міліціонер вступає у гру”, вимагаючи звільнення політичних в’язнів, припинення кримінальних справ за репости та незаконних арештів на мітингах, а також допущення політичної конкуренції в країні, передає УНН зпосиланням на Facebook-сторінку гурту.
“Сьогодні в другій половині футбольного матчу на БСА „Лужники“ троє дівчат і хлопець вибігли на футбольне поле, з якого були вилучені контрольно-розпорядчої службою стадіону. Зазначені громадяни були доставлені до територіального відділу поліції”, — сказав співрозмовник агентства ТАРС.
Акцію учасники Pussy Riot провели у річницю смерті поета Дмитра Прігова.
У даний час матч завершився. Збірна Франції виграла чемпіонат світу з футболу, перемігши команду Хорватії з рахунком 4:2.
FOTOGALERÍA | Pussy Riot invadieron la cancha en la final de Rusia 2018 https://t.co/NtUgtRbOzW pic.twitter.com/1rsVYx0VDu— Radio ADN (@adnradiochile) 15 липня 2018 р.