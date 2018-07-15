Pussy Riot выбежали на поле стадиона "Лужники" во время финала ЧМ
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. Во время финального матча ЧМ-2018 между сборными Франции и Хорватии участники Pussy Riot выбежали на поле стадиона “Лужники” в Москве. Они это сделали в рамках акции “Милиционер вступает в игру”, требуя освобождения политических заключенных, прекращения уголовных дел за репосты и незаконных арестов на митингах, а также допущение политической конкуренции в стране, передает УНН из ссылки на Facebook-страницу группы.
“Сегодня во второй половине футбольного матча на БСА „Лужники“ три девушки и парень выбежали на футбольное поле, затем были изъяты контрольно-распорядительной службой стадиона. Указанные граждане были доставлены в территориальный отдел полиции”, — сказал собеседник агентства ТАСС.
Акцию участники Pussy Riot провели в годовщину смерти поэта Дмитрия Пригова.
В настоящее время матч завершился. Сборная Франции выиграла чемпионат мира по футболу, победив команду Хорватии со счетом 4:2.
FOTOGALERÍA | Pussy Riot invadieron la cancha en la final de Rusia 2018 https://t.co/NtUgtRbOzW pic.twitter.com/1rsVYx0VDu— Radio ADN (@adnradiochile) 15 июля 2018