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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 44259 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 104095 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 125946 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 133363 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 169771 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153600 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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7 марта, 15:45 • 141293 просмотра

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Pussy Riot выбежали на поле стадиона "Лужники" во время финала ЧМ

Pussy Riot выбежали на поле стадиона "Лужники" во время финала ЧМ

Киев  •  УНН

 • 16703 просмотра

КИЕВ. 15 июля. УНН. Во время финального матча ЧМ-2018 между сборными Франции и Хорватии участники Pussy Riot выбежали на поле стадиона “Лужники” в Москве. Они это сделали в рамках акции “Милиционер вступает в игру”, требуя освобождения политических заключенных, прекращения уголовных дел за репосты и незаконных арестов на митингах, а также допущение политической конкуренции в стране, передает УНН из ссылки на Facebook-страницу группы.

“Сегодня во второй половине футбольного матча на БСА „Лужники“ три девушки и парень выбежали на футбольное поле, затем были изъяты контрольно-распорядительной службой стадиона. Указанные граждане были доставлены в территориальный отдел полиции”, — сказал собеседник агентства ТАСС.

Акцию участники Pussy Riot провели в годовщину смерти поэта Дмитрия Пригова.

В настоящее время матч завершился. Сборная Франции выиграла чемпионат мира по футболу, победив команду Хорватии со счетом 4:2.

FOTOGALERÍA | Pussy Riot invadieron la cancha en la final de Rusia 2018 https://t.co/NtUgtRbOzW pic.twitter.com/1rsVYx0VDu

— Radio ADN (@adnradiochile) 15 июля 2018

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