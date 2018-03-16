Російська група "Пікнік" потрапила в ДТП, є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Російська рок-група "Пікнік" потрапила в ДТП, в результаті чого постраждали 7 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС .
"На 50-му кілометрі автодороги Володимир- Гусь-Хрустальний - Тума сталося ДТП за участю трьох автомобілів. Водій іномарки Honda виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою і мікроавтобусом Volkswagen. За попередньою інформацією, постраждав водій Honda, а також шість чоловік, які перебували в мінівені", - повідомили агентству в прес-службі УМВС по Володимирській області.
Відзначено, що постраждалі доставлені в лікарню, їх стан здоров'я побоювань не викликає.
Нагадаємо, в Дніпропетровській області мотоцикліст на смерть збив жінку з дитиною.