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Російська група "Пікнік" потрапила в ДТП, є постраждалі

Київ • УНН

 • 8963 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Російська рок-група "Пікнік" потрапила в ДТП, в результаті чого постраждали 7 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС .

"На 50-му кілометрі автодороги Володимир- Гусь-Хрустальний - Тума сталося ДТП за участю трьох автомобілів. Водій іномарки Honda виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою і мікроавтобусом Volkswagen. За попередньою інформацією, постраждав водій Honda, а також шість чоловік, які перебували в мінівені", - повідомили агентству в прес-службі УМВС по Володимирській області.

Відзначено, що постраждалі доставлені в лікарню, їх стан здоров'я побоювань не викликає.

Нагадаємо, в Дніпропетровській області мотоцикліст на смерть збив жінку з дитиною.

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