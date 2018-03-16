Российская группа "Пикник" попала в ДТП, есть пострадавшие

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 21867 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 37058 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 42171 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 90545 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 86064 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103059 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110026 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116912 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122205 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133462 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Российская группа "Пикник" попала в ДТП, есть пострадавшие

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КИЕВ. 16 марта. УНН. Российская рок-группа "Пикник" попала в ДТП, в результате чего пострадали 7 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС

"На 50-м километре автодороги Владимир - Гусь-Хрустальный - Тума произошло ДТП с участием трех автомобилей. Водитель иномарки Honda выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком и микроавтобусом Volkswagen. По предварительной информации, пострадал водитель Honda, а также шесть человек, которые находились в минивэне", - сообщили агентству в пресс-службе УМВД по Владимирской области.

Отмечено, что пострадавшие доставлены в больницу, их состояние здоровья опасений не вызывает.

Напомним, в Днепропетровской области мотоциклист насмерть сбил женщину с ребенком.

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