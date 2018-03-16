Российская группа "Пикник" попала в ДТП, есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Российская рок-группа "Пикник" попала в ДТП, в результате чего пострадали 7 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
"На 50-м километре автодороги Владимир - Гусь-Хрустальный - Тума произошло ДТП с участием трех автомобилей. Водитель иномарки Honda выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком и микроавтобусом Volkswagen. По предварительной информации, пострадал водитель Honda, а также шесть человек, которые находились в минивэне", - сообщили агентству в пресс-службе УМВД по Владимирской области.
Отмечено, что пострадавшие доставлены в больницу, их состояние здоровья опасений не вызывает.
Напомним, в Днепропетровской области мотоциклист насмерть сбил женщину с ребенком.