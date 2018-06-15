Російська "дочка" підписала з українськими лікарнями вже 20 контрактів на півмільйона
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. За три роки компанія ТОВ "Діагностичні системи Україна", яка є дочірнім підприємством російської фірми ТОВ НПО “Діагностичні системи” із Нижнього Новгорода, виграла в Україні тендерів вже на понад півмільйона гривень. Про це свідчать дані аналітичного порталу Clarity project, передає УНН.
Так, з вересня 2015 року, ТОВ “Діагностичні системи Україна” взяло участь у 49 державних тендерах. Виграло 21 з них, та уклало 20 договорів на поставку засобів медичного призначення, зокрема, тест-систем для перевірки крові та реагентів.
Загалом, компанія із російським корінням вже освоїла 508,5 тис. бюджетних гривень.
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Зауважимо, що найбільшими замовниками продукції ТОВ “Діагностичні системи Україна” в Україні є КУ "Запорізький обласний шкірно-венерологічний клінічний диспансер" Запорізької облради, Вишнівська міська лікарня, ТМО "Дерматовенерологія" у місті Києві та Київська міська клінічна лікарня №5.
Як писав УНН, Міжнародна організація Crown Agents, яка проводить закупівлі виробів медичного призначення та ліків на замовлення Міністерства охорони здоров’я України, хоче придбати у ТОВ “Діагностичні системи Україна” майже 2000 тест-систем.
У разі, якщо договори між Crown Agents та “російською дочкою” таки буде підписано, то Україна заплатить бізнесу з РФ близько 120 тис. доларів.