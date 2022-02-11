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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Російська Держдума 14 лютого вирішить долю звернення до Путіна про “визнання Л/ДНР”

Російська Держдума 14 лютого вирішить долю звернення до Путіна про “визнання Л/ДНР”

Київ • УНН

 • 17840 перегляди

КИЇВ. 11 лютого. УНН. Рада Держдуми на засіданні в понеділок, 14 лютого, обговорить, чи розглядати на засіданні палати проект постанови Про звернення до президента Росії Володимира Путіна про визнання так званих "ДНР" і "ЛНР", або ж направити його в Міністерство закордонних справ. Про це написав у своєму Telegram-каналі спікер Держдуми В'ячеслав Володін, пише УНН.

Цитата

"Сьогодні пропозицій дві:

Перша — розглянути проект постанови Про звернення до Президента Росії про необхідність визнання ДНР і ЛНР негайно, друга — направити його спочатку в МЗС Росії та інші урядові структури для отримання відгуків, а потім — розглянути з урахуванням висловлених позицій", — написав Володін.

"Дане питання плануємо обговорити на засіданні Ради Думи в понеділок, 14 лютого", — додав він.

Контекст

Минулого місяця депутати від Комуністичної партії Російської Федерації внесли в Державну думу РФ проект постанови до президента Володимира Путіна з проханням визнати так звані "Донецьку і Луганську народні республіки".

Документом пропонується включити до порядку денного Держдуми на лютий питання про визнання "Л/ДНР".

Пізніше в Держдумі заявили, що готові обговорити внесений раніше проект постанови.

При цьому міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що можливе визнання ОРДЛО з боку Російської Федерації стане "повним виходом Росії з Мінських домовленостей.

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