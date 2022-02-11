Російська Держдума 14 лютого вирішить долю звернення до Путіна про “визнання Л/ДНР”

КИЇВ. 11 лютого. УНН. Рада Держдуми на засіданні в понеділок, 14 лютого, обговорить, чи розглядати на засіданні палати проект постанови Про звернення до президента Росії Володимира Путіна про визнання так званих "ДНР" і "ЛНР", або ж направити його в Міністерство закордонних справ. Про це написав у своєму Telegram-каналі спікер Держдуми В'ячеслав Володін, пише УНН.