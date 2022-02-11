Российская Госдума 14 февраля решит судьбу обращения к Путину о “признании Л/ДНР”

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Киев • УНН

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КИЕВ. 11 февраля. УНН. Совет Госдумы на заседании в понедельник, 14 февраля, обсудит, рассматривать ли на заседании палаты проект постановления об обращении к президенту России Владимиру Путину о признании так называеемых “ДНР” и “ЛНР”, или же направить его в Министерство иностранных дел. Об этом написал в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин, пишет УНН.

Цитата

“Сегодня предложений два:

первое — рассмотреть проект постановления об обращении к Президенту России о необходимости признания ДНР и ЛНР незамедлительно, второе — направить его вначале в МИД России и другие правительственные структуры для получения отзывов, а затем — рассмотреть с учетом высказанных позиций”, — написал Володин.

“Данный вопрос планируем обсудить на заседании Совета Думы в понедельник, 14 февраля”, — добавил он.

Контекст

В прошлом месяце депутаты от Коммунистической партии Российской Федерации внесли в Государственную думу РФ проект постановления к президенту Владимиру Путину с просьбой признать так называемые “Донецкую и Луганскую народные республики”.

Документом предлагается включить в повестку дня Госдумы на февраль вопрос о признании “Л/ДНР”.

Позже в Госдуме заявили, что готовы обсудить внесенный ранее проект постановления.

При этом Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что возможное признание ОРДЛО со стороны Российской Федерации станет "полным выходом России из Минских договоренностей.

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