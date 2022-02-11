Российская Госдума 14 февраля решит судьбу обращения к Путину о “признании Л/ДНР”

КИЕВ. 11 февраля. УНН. Совет Госдумы на заседании в понедельник, 14 февраля, обсудит, рассматривать ли на заседании палаты проект постановления об обращении к президенту России Владимиру Путину о признании так называеемых “ДНР” и “ЛНР”, или же направить его в Министерство иностранных дел. Об этом написал в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин, пишет УНН.