Російська аудиторія Telegram почала скорочуватися
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Російська аудиторія Telegram за тиждень блокування зменшилася на 3 відсотки. Про це повідомляє УНН з посиланням на дослідження сервісів Combot, TGStat і Crosser Bot.
За словами аналітиків, просідання активної аудиторії Telegram-каналів мінімальний.
Щоденна кількість нових записів в російськомовних каналах з 15 по 22 квітня збільшилася на 6% - з 72,8 тисячі до 77,5 тисячі публікацій.
Сумарний охоплення каналів за два тижні - з 8 по 22 квітня - збільшився на 15% - з 138,9 млн до 159,5 млн переглядів. Темп приросту передплатників за цей же термін виріс на 23% - з 178,4 тисяч 8 квітня до 219,1 тисяч 22 квітня.
Як повідомляв УНН, Таганський суд минулої п'ятниці задовольнив заяву Роскомнагляду про блокування доступу до месенджер на території Росії.
Окремим пунктом зазначалося, що рішення підлягає негайному виконанню. Разом з тим суд постановив, що обмеження може бути знято в разі, якщо Telegram надасть ФСБ ключі для дешифрування повідомлень користувачів. Але представники Telegram неодноразово заявляли про об'єктивну неможливість виконати такі вимоги.
Засновник Telegram Павло Дуров заявив, що "конфіденційність не продається, а права людини не повинні бути поставлені під загрозу через страх або жадібність".