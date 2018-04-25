Российская аудитория Telegram начала сокращаться

По словам аналитиков, проседание активной аудитории Telegram-каналов минимально.

Ежедневное количество новых записей в русскоязычных каналах с 15 по 22 апреля увеличилось на 6% — с 72,8 тысячи до 77,5 тысячи публикаций.



Суммарный охват каналов за две недели — с 8 по 22 апреля — увеличился на 15% — со 138,9 млн до 159,5 млн просмотров. Темп прироста подписчиков за этот же срок вырос на 23% — с 178,4 тысяч 8 апреля до 219,1 тысяч 22 апреля.

Как сообщал УНН, Таганский суд в минувшую пятницу удовлетворил заявление Роскомнадзора о блокировании доступа к мессенджеру на территории России.



Отдельным пунктом отмечалось, что решение подлежит немедленному исполнению. Вместе с тем суд постановил, что ограничение может быть снято в случае, если Telegram предоставит ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Но представители Telegram неоднократно заявляли об объективной невозможности выполнить такие требования.



Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что "конфиденциальность не продается, а права человека не должны быть поставлены под угрозу из-за страха или жадности".