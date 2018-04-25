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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Российская аудитория Telegram начала сокращаться

Киев • УНН

 • 9147 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Российская аудитория Telegram за неделю блокировки уменьшилась на 3 процента. Об этом сообщает УНН со ссылкой на исследование сервисов Combot, TGStat и Crosser Bot.

Российская аудитория Telegram начала сокращаться

По словам аналитиков, проседание активной аудитории Telegram-каналов минимально.

Ежедневное количество новых записей в русскоязычных каналах с 15 по 22 апреля увеличилось на 6% — с 72,8 тысячи до 77,5 тысячи публикаций.

Суммарный охват каналов за две недели — с 8 по 22 апреля — увеличился на 15% — со 138,9 млн до 159,5 млн просмотров. Темп прироста подписчиков за этот же срок вырос на 23% — с 178,4 тысяч 8 апреля до 219,1 тысяч 22 апреля.

Как сообщал УНН, Таганский суд в минувшую пятницу удовлетворил заявление Роскомнадзора о блокировании доступа к мессенджеру на территории России.

Отдельным пунктом отмечалось, что решение подлежит немедленному исполнению. Вместе с тем суд постановил, что ограничение может быть снято в случае, если Telegram предоставит ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Но представители Telegram неоднократно заявляли об объективной невозможности выполнить такие требования.

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что "конфиденциальность не продается, а права человека не должны быть поставлены под угрозу из-за страха или жадности".

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