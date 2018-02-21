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Російська агресія в Україні має катастрофічні наслідки для російськомовних громадян – Салліван

Російська агресія в Україні має катастрофічні наслідки для російськомовних громадян – Салліван

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. Росія намагається виправдати свої дії, говорячи про захист російськомовних громадян, проте російська агресія на сході України та в Криму має для цих громадян катастрофічні наслідки. Про це сьогодні в Києві заявив заступник Державного секретаря США Джон Салліван, передає кореспондент УНН.

“Російська навмисна анексія кримського півострова, її вторгнення на Схід України були спрямовані на те, щоб порушити суверенітет України, українську єдність і вибір, який зробили українські громадяни в напрямку осягнення західних цінностей та західних інституцій. Росія намагається виправдати свої дії, говорячи, що вона захищає російськомовних громадян. Проте її агресія має катастрофічні наслідки для людей, що живуть у тих регіонах. Російськомовне населення на Донбасі та в Криму страждає більше, ніж у будь-якому іншому місці у світі внаслідок російських дій. Числені російськомовні українці гинуть, захищаючи українську територію та суверенітет від російських військ та найманців на Донбасі”, — зазначив заступник Держсекретаря США.

За словами Саллівана, доповіді ООН свідчать, що серед людей на Сході України, включаючи російськомовне населення, потребують безпеки та їжі до 1,2 млн людей та 3,4 млн людей критично потребують допомоги.

Як повідомляв УНН, П.Порошенко розповів главі МЗС Данії про ситуацію на Донбасі.

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