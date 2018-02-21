Российская агрессия в Украине имеет катастрофические последствия для русскоязычных граждан - Салливан

"Российская аннексия крымского полуострова, ее вторжение на восток Украины были направлены на то, чтобы нарушить суверенитет Украины, украинское единство и выбор, который сделали украинские граждане в направлении постижения западных ценностей и западных институтов. Россия пытается оправдать свои действия, говоря, что она защищает русскоязычных граждан. Однако ее агрессия имеет катастрофические последствия для людей, живущих в тех регионах. Русскоязычное население в Донбассе и в Крыму страдает больше, чем в любом другом месте в мире в результате российских действий. Многочисленные русскоязычные украинцы погибают, защищая украинскую территорию и суверенитет от российских войск и наемников на Донбассе", - отметил заместитель Госсекретаря США.

По словам Дж.Салливана, доклады ООН свидетельствуют, что среди людей на Востоке Украины, включая русскоязычное население, нуждаются в безопасности и пищи до 1,2 млн человек и 3,4 млн людей критически нуждаются в помощи.

Как сообщал УНН, П.Порошенко рассказал главе МИД Дании о ситуации на Донбассе.