Российская агрессия в Украине имеет катастрофические последствия для русскоязычных граждан - Салливан

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 62289 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 75616 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 78361 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107024 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100300 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104517 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111501 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117080 просмотра

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Российская агрессия в Украине имеет катастрофические последствия для русскоязычных граждан - Салливан

Российская агрессия в Украине имеет катастрофические последствия для русскоязычных граждан - Салливан

Киев  •  УНН

 • 15558 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Россия пытается оправдать свои действия, говоря о защите русскоязычных граждан, однако российская агрессия на востоке Украины и в Крыму имеет для этих граждан катастрофические последствия. Об этом сегодня в Киеве заявил заместитель Государственного секретаря США Джон Салливан, передает корреспондент УНН.

"Российская аннексия крымского полуострова, ее вторжение на восток Украины были направлены на то, чтобы нарушить суверенитет Украины, украинское единство и выбор, который сделали украинские граждане в направлении постижения западных ценностей и западных институтов. Россия пытается оправдать свои действия, говоря, что она защищает русскоязычных граждан. Однако ее агрессия имеет катастрофические последствия для людей, живущих в тех регионах. Русскоязычное население в Донбассе и в Крыму страдает больше, чем в любом другом месте в мире в результате российских действий. Многочисленные русскоязычные украинцы погибают, защищая украинскую территорию и суверенитет от российских войск и наемников на Донбассе", - отметил заместитель Госсекретаря США.

По словам Дж.Салливана, доклады ООН свидетельствуют, что среди людей на Востоке Украины, включая русскоязычное население, нуждаются в безопасности и пищи до 1,2 млн человек и 3,4 млн людей критически нуждаются в помощи.

Как сообщал УНН, П.Порошенко рассказал главе МИД Дании о ситуации на Донбассе.

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